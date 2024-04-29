"Ограничений стало меньше". В Украине разъяснили решение по конвенции о защите прав человека

Украина не вводила новых ограничений в рамках отступления от обязательств в рамках Европейской конвенции о защите прав и свобод человека, а уменьшила их перечень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську в Facebook и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram .

Реакция Малюськи

Министр, реагируя на информацию в СМИ о "приостановке защиты права на собственность и свободные выборы", отметил, что она является ложной.

Он напомнил, что Украина еще после введения военного положения в 2022 году предупредила Совет Европы о возможных ограничений определенных прав.

По его словам, так делают все страны которые находятся в состоянии войны.

"А в апреле 2024 года мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и Уменьшили его (периодический пересмотр наших сообщений и возможных ограничений - тоже наши международные обязательства)", - рассказал Малюська.

Таким образом, как добавил он, Украина в апреле не приостановила защиту, а пересмотрела и забрала "предупреждения о возможном ограничении определенных прав".

Реакция Лубинца

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец также отметил, что решение Украины предусматривает не ограничения прав человека, а частичную отмену ограничений, которые ввели ранее.

"То есть ограничения Украина подавала еще до этого, а пока они не применяются", - добавил он.