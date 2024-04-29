Блинкен подверг критике Китай за позицию поддержки российской оборонно-промышленной базы

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии, Блинкен подчеркнул, что китайцы не могут "иметь и то и другое", стремясь к прекращению конфликта и улучшению отношений между Китаем и Европой и одновременно поставляя (России - ред.) товары, которые являются "величайшим вызовом европейской безопасности со времен окончания холодной войны".



"Мы взаимодействовали с Китаем с самого начала российской агрессии против Украины и призвали его не предоставлять России оружие, которое подпитывало бы агрессию", - сказал госсекретарь США.



Он отметил, что хотя Китай напрямую и не поставляет России оружие, ракеты и боеприпасы, как это делает Иран и Северная Корея. Однако, в то же время, Китай оказывает неоценимую поддержку российской оборонно-промышленной базе, которая помогает Москве справляться с огромным давлением, оказываемым из-за санкций, экспортного контроля и других мер.

Товары двойного назначения

Блинкен отметил, что РФ за последний год была способна производить военную технику и боеприпасы быстрее, чем когда-либо в своей современной истории.

"Как она смогла это сделать? Потому что она получает массовые поставки станков, микроэлектроники, оптики, в основном из Китая. Сейчас это товары двойного назначения, но мы очень ясно знаем, куда идет так много из них. И это создает две проблемы", - объяснил госсекретарь США.



Он подчеркнул, что именно это позволяет России продолжать агрессию против Украины и позволяет стране-агрессору восстановить оборонную промышленную базу, которая, вероятно, будет возвращена против стран Европы после того, как наше государство закончит свою войну.



"Итак, в то же время, когда Китай ищет лучшие отношения со странами Европы, он также подпитывает наибольший вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны", - сказал Блинкен.