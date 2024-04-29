Блинкен подверг критике Китай за позицию поддержки российской оборонно-промышленной базы
Государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поставку товаров двойного назначения для оборонной промышленности России. Он подчеркнул, что это помогает стране-агрессору вести войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии, Блинкен подчеркнул, что китайцы не могут "иметь и то и другое", стремясь к прекращению конфликта и улучшению отношений между Китаем и Европой и одновременно поставляя (России - ред.) товары, которые являются "величайшим вызовом европейской безопасности со времен окончания холодной войны".
"Мы взаимодействовали с Китаем с самого начала российской агрессии против Украины и призвали его не предоставлять России оружие, которое подпитывало бы агрессию", - сказал госсекретарь США.
Он отметил, что хотя Китай напрямую и не поставляет России оружие, ракеты и боеприпасы, как это делает Иран и Северная Корея. Однако, в то же время, Китай оказывает неоценимую поддержку российской оборонно-промышленной базе, которая помогает Москве справляться с огромным давлением, оказываемым из-за санкций, экспортного контроля и других мер.
Товары двойного назначения
Блинкен отметил, что РФ за последний год была способна производить военную технику и боеприпасы быстрее, чем когда-либо в своей современной истории.
"Как она смогла это сделать? Потому что она получает массовые поставки станков, микроэлектроники, оптики, в основном из Китая. Сейчас это товары двойного назначения, но мы очень ясно знаем, куда идет так много из них. И это создает две проблемы", - объяснил госсекретарь США.
Он подчеркнул, что именно это позволяет России продолжать агрессию против Украины и позволяет стране-агрессору восстановить оборонную промышленную базу, которая, вероятно, будет возвращена против стран Европы после того, как наше государство закончит свою войну.
"Итак, в то же время, когда Китай ищет лучшие отношения со странами Европы, он также подпитывает наибольший вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны", - сказал Блинкен.
Китай помогает России
Китай с первых дней войны в Украине не осудил Россию прямо и воздержался от введения против страны-агрессора санкций. В то же время Пекин увеличил свое сотрудничество с РФ и воспользовался ситуацией, когда для Москвы были закрыты западные рынки сбыта товаров. Впрочем, прямых поставок оружия Китай не производит.
Следует отметить, что Блинкен уже неоднократно выражал обеспокоенность по поводу поставок Китаем для России товаров для ее оборонно-промышленной базы.
Данное мнение придерживается и в ЕС. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Китай поставляет России товары двойного назначения для производства оружия, и такие поставки в будущем могут увеличиться.
В частности, и по данному вопросу госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отправился с визитом в Китай во вторник, 23 апреля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.