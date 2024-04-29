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Столтенберг: страны НАТО не выполнили обещаний по вооружению Украине, но скоро это изменится

Понедельник 29 апреля 2024 16:22
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Столтенберг: страны НАТО не выполнили обещаний по вооружению Украине, но скоро это изменится Фото: президент Владимир Зеленский и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Страны НАТО не выполнили своих обещаний по поставкам военной помощи Украине. Однако в ближайшее время поток боеприпасов увеличится.

Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина .

Во время своего выступления Столтенберг отметил, что некоторые страны НАТО не выполнили обещаний по военной помощи в последние месяцы. Однако по его словам, теперь поток оружия и боеприпасов на фронт в Украину увеличится.

«Я буду очень честным с президентом Зеленским и с Верховной Радой, что союзники по НАТО не выполнили того, что мы обещали в течение последних месяцев. Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование пакета, а европейские союзники не предоставили боеприпасов, которые мы обещали. Но теперь я уверен, что все изменится", - сказал Столтенберг.

По его словам, на то, что Украина будет быстрее получать вооружение повлияло то, что США наконец одобрили пакет помощи на сумму более 60 миллиардов долларов. В частности он напомнил о заявлении премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который также заявил о помощи Украине. Кроме этого Германия сообщила, что передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot, а Нидерланды увеличили свою помощь Киеву.

Столтенберг заявил, что на фоне объявленного также ожидает другие «новые обязательства». Которые, как он ожидает, значительно повлияют на ситуацию на поле боя в Украине.

«Еще не поздно для Украины победить. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО сейчас на самом деле сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и я теперь уверен, что это произойдет", - добавил он.

Помощь Украине

С начала весны Россия начала более активно наносить ракетные и дроновые атаки по территории Украины. Кроме этого россияне имели успех и на фронте. В частности, была оккупирована Авдеевка.

Как заявлял президент Украины, Владимир Зеленский, россияне имели успех и потому, что Украина столкнулась с проблемой нехватки ПВО и другого вооружения.

Недостаток вооружения связан с тем, что Соединенные Штаты Америки с конца 2023 года не могли одобрить законопроект о помощи Украины. Это удалось сделать на прошлой неделе, тогда его подписал президент США Джо Байден.

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