В Одессе раздались взрывы: что известно о последствиях удара

Россия вечером понедельника, 29 апреля, нанесла удар по городу Одесса. Ранее предупреждали об угрозе ракетного удара.

О последствиях удара по городу читайте в материале РБК-Украина.

Около 18:27 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистических обстрелов с юга Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – написали воздушники.

Позже об опасности предупредил и Олег Кипер.

"Жители Одессы и Одесского района пожалуйста находитесь в безопасных местах до отбоя", - написал он в Telegram.

Позже он сообщил, что Одесса потерпела ракетный удар.

По предварительным данным, в результате российской атаки были ранены восемь человек. Также зафиксированы повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

На месте работают все соответствующие службы.

В 18:45 местные одесские СМИ начали сообщать, что в результате российских обстрелов зафиксирован пожар во Дворце студентов ОНЮА. В Одессе он известен как "Замок Гарри Поттера".

Обновлено в 19:30.

Как сообщил Кипер, в результате вражеской атаки есть погибшие - два человека и собака.

Кроме этого восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Обновлено в 20:00.

В Одессе количество пострадавших в результате российской ракетной атаки возросло до 17 человек.

Как сообщил Олег Кипер, по меньшей мере двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Раненым оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы", - сообщил он.

Обстрелы Одессы

Российская Федерация часто наносит удары по Одессе – очень часто обстрелам подвергается портовая инфраструктура. Это связано с тем, что РФ пытается прекратить снабжение Украиной зерна в другие страны.

А неделю назад Россия запустила в Одессу беспилотники типа "Шахед". В результате были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе.

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