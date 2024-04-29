Украина вскоре получит первую партию бронетранспортеров ACSV 8х8 от Канады

Украина в начале лета получит первые 10 из 50 бронетранспортеров ACSV 8х8 от Канады. Денежные средства на БТР были выделены еще в сентябре 2023 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Канады Билла Блэра.

По словам Блэра, в начале лета бронетранспортеры будут направлены в Германию, где на них ознакомятся украинские военные. После этого бойцы пройдут обучение на БТР.

"Летом украинцы пройдут обучение на этих машинах, а осенью они прибудут в Украину. Эти машины построены канадскими рабочими на заводе General Dynamics Land Systems", – рассказал министр обороны Канады.

Несмотря на то, что транспорт будет в Германии уже в начале лета в Украину, он попадет не раньше осени этого года. Это будут первые 10 БТР из 50,650 миллионов долларов, на которые Канада выделила еще в сентябре 2023 года. Последняя партия этих БТР должна быть доставлена в Украину в 2027 году

Фото: БТР LAV 6.0 ACSV (canada.ca_en.html)

Что известно о бронетранспортерах LAV 6.0 ACSV

LAV 6.0 ACSV – это современная колесная бронированная машина с формулой 8х8. Она была разработана, а затем и модернизирована на модернизированной базе БМП LAV 3.

БТР предназначен для перевозки войск/грузов, машин скорой помощи, командные пункты, инженеры, радиоэлектронная борьба, техническое восстановление и мобильные ремонтные группы.

После модернизации машина получили улучшенный уровень защиты и теперь способны выдержать пулеметные шары калибра 14.5 со всех сторон.

На БТР было установлено:

новые системы обзора;

дистанционно управляемую ЗПУ Protector RWS;

новый двигатель мощностью 450 к/с, позволяющий разогнать машину по трассе до 100 км/ч, а по бездорожью до 40 км/ч.

Интересно и то, что Канада заказала эти же БТР для своей армии в количестве 360 единиц. Они должны частично заменить парк бронетранспортеров М113.

Помощь от Канады

Канада с начала полномасштабного вторжения России в Украину оказывает военную поддержку украинским военным. В частности, недавно канадское правительство выделило 1,6 млрд долларов, предназначенных для пятилетней на военной помощи Украине.

Кроме этого, во время последнего заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна выделила дополнительные средства на финансирование на поставку Украине дронов и артиллерийских снарядов.

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