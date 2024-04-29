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РФ атаковала Харьков КАБами: в городе были слышны взрывы, есть пострадавшие

Понедельник 29 апреля 2024 18:32
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РФ атаковала Харьков КАБами: в городе были слышны взрывы, есть пострадавшие Иллюстративное фото: украинский военный (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером понедельника, 29 апреля, запустила по Харькову управляемые авиационные бомбы. В городе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, мэра города Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Как сообщил корреспондент РБК-Украина, взрывы в городе прогремели около 18:10.

Впоследствии об обстреле Харькова сообщил и мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове серия взрывов. По городу бьют КАБами. Будьте осторожны", - написал он.

В 18:26 Синегубов сообщил, что Россия нанесла удар по Киевскому району города.

"Рани получила одна женщина, медики оказывают всю необходимую помощь. Детали устанавливаются", - написал он.

Обновлено в 18:40.

Синегубов сообщил, что кроме Харькова россияне нанесли удары по меньшей мере пятью КАБами по другим населенным пунктам Харьковского района. Предварительно там обошлось без пострадавших.

Обновлено в 19:13.

Синегубов сообщил, что в результате атаки на Харьков ранения получил гражданский мужчина.

"По уточненным данным, в результате вражеского обстрела травмирован 42-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и обломочными ранениями в медицинское учреждение", - сообщил он.

По его словам, медики оценивают состояние мужчини, как средней тяжести.

Обстрелы Харькова

Россия в последнее время усилила ракетные атаки на Харьков и инфраструктуру города. В частности, время Харьков был без электроэнергии. Кроме того, 22 апреля россияне управляемой ракетой уничтожили телебашню города.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала копить войска на харьковском направлении.

Заметим, что в последнее время россияне распространяли пропаганду подготовки наступления на Харьков и желания российского диктатора Владимира Путина захватить город.

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