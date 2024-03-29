Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Массированная атака по энергетике

Россия ночью устроила очередную массированную атаку по объектам энергетики Украины, выпустив 99 воздушных целей. Из них 58 "Шахедов" и 26 ракет удалось сбить. В общей сложности под ударом было 10 регионов. Пострадали шесть человек, среди них ребенок. Президент Владимир Зеленский впоследствии сообщил, что целями врага были Каневская и Днестровская ГЭС.

Подробно о ночной атаке россиян по украинской энергетике - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, эксперт Максим Белявский объяснил, зачем Россия атаковала Днестровскую ГЭС и чем это может угрожать Молдове.

Сырский дал интервью

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Укринформу сообщил, что потребность в мобилизации 500 тысяч военных существенно уменьшилась. Также он рассказал о ситуации на фронте, сказал, что для увольнения Залужного были веские причины и заявил, что в случае наступления Харьков станет для россиян "фатальным городом".

Главные заявления главкома РБК-Украина собрало в материале.

Возвращение тел погибших воинов

Украина вернула домой тела 121 погибшего защитника. Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

В частности, удалось репатриировать 12 тел воевавших на Луганском направлении защитников, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух защитников из Запорожского направления.

Удар по Одессе

Оккупанты днем выпустили по Одессе две управляемые авиационные ракеты. Силы ПВО сбили вражеские цели. В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Есть пять пострадавших, они госпитализированы. Двое из них - дети 15 и 10 лет.

Прогноз США о наступлении России

Глава объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун выразил сомнения в способности РФ организовать новое большое наступление на Украину.

"Я не знаю, смогут ли россияне организовать большое наступление. Я имею в виду, если вы посмотрите на произошедшее в течение прошлого года. И, я бы сказал, это почти мясорубка", - цитирует Брауна Defence One.

Украина

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром. Стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию в украинском регионе и глобальную безопасность. Особое внимание уделили "формуле мира" и дальнейшим шагам ее реализации.

Как сопредседатели, министры также провели обзорное заседание украино-индийской межправительственной комиссии.

Обновленный состав СНБО

Президент Владимир Зеленский сообщил о начале обновленной работы СНБО - Совета национальной безопасности и обороны Украины и представил ее нового секретаря Александра Литвиненко, по созыву которого сегодня уже прошло заседание Ставки.

Законопроект о мобилизации

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все поправки, поданные нардепами в законопроект о мобилизации, подтвердили РБК-Украина секретарь и член Комитета Роман Костенко и Федор Вениславский.

Впрочем, на этом работа еще не закончена: дальше еще урегулирование всех вопросов, комитетское голосование и непосредственное направление на рассмотрение Верховной Радой. Детальнее об этом и когда законопроект могут рассмотреть в Раде - узнайте в материале.

Увольнение посла в Молдове

Президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова.

Соответствующий указ от 29 марта опубликован на сайте ОП.

1,5 млрд долларов для Украины

Украина получила 1,5 млрд долларов займа. Средства поступили от Японии и Британии через механизм Всемирного банка. Чтобы получить их, Киев выполнил восемь необходимых требований. Деньги планируют направить на поддержку ключевых приоритетов госбюджета.

Расследование гибели помощника Залужного было завершено

ГБР завершило расследование в отношении офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

По данным следствия, военный, подаривший на день рождения гранаты коллеге, не предупредил об их подлинности, и при распаковке "подарка" одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки.

Ранее военному объявляли о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов. Сейчас он подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Тарифы, пенсии, субсидии

В Украине состоится перерасчет пенсий на основании повышения минимальной зарплаты с апреля. Суммы в платежках за коммуналку существенно снизятся, ведь в большинстве населенных пунктов досрочно завершается отопительный сезон. Подробно о том, что будет с пенсиями, тарифами и субсидиями на оплату услуг ЖКХ в следующем месяце, узнайте здесь.

Курс

Доллар дешевеет третий день после исторического максимума. Официальный курс по состоянию на 1 апреля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 38,9974 грн за 1 доллар (-0,2240 грн).

Погода

На выходных погода в Украине будет солнечной и теплой, температура воздуха прогреется до +20+25 градусов.

Перевод часов на летнее время

Украина 31 марта переходит на летнее время. В 3 часа ночи часы нужно будет перевести на час вперед. В Минэкономики объясняют, что этот механизм экономически выгоден.

"Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства и соответствует его географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток", - говорится в сообщении ведомства.

Отключения света

Сегодня "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

В то же время в Харькове обновили графики отключений света, которые будут действовать с 1 по 7 апреля.

Мир

США

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS уже не так рискована, как это было ранее. В 2022 году РФ публично заявляла, что предоставление такого оружия Украине якобы пересечет "красную линию".

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сейчас самый "критический момент" в истории со времен Второй мировой войны, а следующие два года, по его мнению, "будут решающими".

Германия

Российский диктатор Владимир Путин хочет втянуть НАТО в войну, считает глава немецкого МИД Анналена Бербок и добавила, что правительство Германии никогда этого не допустит. Кроме того, она отметила, что глава Кремля недоступен для аргументов и призывов к человечности и "наверняка не хочет вести переговоры".

Румыния

В Румынии снова упал, вероятно, российский дрон. На этот раз БПЛА нашли в восьми километрах от Бреила - портового города на Дунае, расположенном в сорока километрах от границы с Украиной. На опубликованных в сети фото можно увидеть надписи кириллицей на обломках. В свою очередь румынский премьер-министр Марчел Чолаку говорит, что пока не может подтвердить, что это был российский дрон.

Китай

Китай собирается "своим способом" способствовать переговорам между Украиной и РФ. С таким заявлением выступил глава китайского МИД Линь Цзянь. По его словам, позиция официального Пекина относительно "украинского кризиса" является последовательной и четкой.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале мая отправится в США, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Это будет первый визит Эрдогана в США со времен президентства Дональда Трампа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.