Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Оккупанты нанесли удары по Харькову и Николаеву, в регионах Украины продолжают объявлять даты завершения отопительного сезона, а Вучич неожиданно заявил о "серьезной угрозе" для Сербии.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Украинцев просят не игнорировать воздушную тревогу

С соответствующим заявлением обратился сегодня утром замминистра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко.

"Сегодня не игнорируем тревогу. Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним", - написал он в Telegram.

Атаки на НПЗ России

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер уклонился от прямого ответа, действительно ли Штаты просили Украину прекратить наносить удары по НПЗ внутри России. По его словам, позиция Вашингтона состоит в том, чтобы "не поощрять украинские силы наносить удары вне собственных границ".

Стало известно, для чего РФ создает "Днепровскую речную флотилию"

Разведка Британии предполагает, что Россия, создавая "Днепровскую речную флотилию", вероятно хочет помешать переправам ВСУ через реку Днепр. Таким как операция по созданию и удержанию крынского плацдарма.

Впрочем, британцы подчеркивают, что эта "флотилия" будет уязвима к украинским надводным дронам, эффективно уничтожающим российские суда, действующие в Черном море.

Российские "Цирконы"

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) установили, что российская ракета "Циркон", которую оккупанты предположительно выпустили по Киеву 25 марта, не выполняет боевых задач. Она летит не туда, куда установлено, а вес ее боевой части менее 40 кг, вместо заявленных 300-400 кг.

В Воздушных силах в свою очередь констатируют, что У ВСУ необходимы средства, чтобы сбивать российские "Цирконы".

Удар по Николаеву

В Николаеве днем во время воздушной тревоги раздались взрывы. Согласно предварительной информации, обнародованной мэром Александром Сенкевичем, российские террористы атаковали город "Искандеров". Сейчас известно о 8 раненых, из них один человек в тяжелом состоянии.

Обстрел Харькова

Оккупанты обстреляли Харьков, два удара были нанесены по жилой застройке в Шевченковском районе. Известно об одном погибшем. Еще 19 человек ранены, среди них четыре ребенка. Самому молодому пострадавшему - 3 месяца.

Сильно повреждены пятиэтажные жилые дома. Также пострадал институт неотложной хирургии.

Как сообщили в ОВА, кафиры впервые применили против Харькова управляемую авиабомбу. Речь идет об УМПБ Д-30 СН, изготовленном на базе ФАБ-250.

Украина

Зеленский в Сумской области

Президент Владимир Зеленский посетил Сумскую область, где в последние недели усилились обстрелы со стороны россиян. В ходе визита он побывал в военном госпитале, командном пункте бригады терробороны, а также осмотрел строительство фортификаций.

Политика

В МИД сообщили, что уже завтра, 28 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приедет в Индию. Он прибудет в Нью-Дели с двухдневным официальным визитом и проведет ряд встреч.

Финансы

Украина получит 100 млн евро от Банка развития Совета Европы. Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи, благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ жилье в виде сертификатов на приобретение жилья.

Граница

Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Там совокупно в очередях находятся около 300 грузовиков.

Разблокированными остаются КПП "Краковец", "Шегини", "Устилуг", но и там, несмотря на интенсивное движение, наблюдаются очереди.

Мобилизация

В Ивано-Франковском ТЦК рассказали, что за неявку в военкомат в регионе официально разыскивают почти 40 тысяч человек.

"Все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице, проверили по базе "Оберіг" и сразу принудительно доставили в ТЦК", - заявил заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Роман Боднарь.

А в Сумах будет создан отдел при городском совете, который будет помогать ТЦК с мобилизацией. В частности, сотрудники этого отдела смогут вместе с ТЦК раздавать повестки.

Недостаток электромощности в Харькове

Харькову катастрофически не хватает электрической мощности. Горожан призывают экономить свет, минимизировать использование горячей воды и бойлеров. Сегодня до конца суток планируется подключить последние дома Холодногорского, Новобаварского, Шевченковского и Киевского районов.

Отопительный сезон

В ряде регионов уже определилась с датой завершения отопительного сезона, а именно:

Во Львове отопительный сезон завершится 28 марта.

Николаев тоже отключит отопление 28 марта.

Тернополь завершает отопительный сезон 29 марта.

Запорожье тоже будет выключать тепло с 29 марта.

В части Ровенской области отопление будет отключено 30 и 31 марта.

Ужгород завершит отопительный период 1 апреля. При необходимости его продолжат в учреждениях здравоохранения и образования.

Проверка ВВК в Киеве

Министерство здравоохранения завершило проверку всех военно-врачебных комиссий Киева. Министерство рассказало о главных проблемах, обнаруженных по результату проверки.

Ограничения в отношении Telegram

В Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий возможность запрета государственным органам создавать аккаунты в Telegram, если его признают "непрозрачной сетью". Глава комитета ВР по свободе слова Ярослав Юрчишин объяснил, как будет работать механизм.

Погода

Завтра, 28 марта, в Украине будет тепло. Температура воздуха будет составлять +12 +18 градусов, а в Крыму вплоть до +20 +22. Вместе с тем синоптики предупреждают о ветре, который будет порой достигать штормовых значений.

Курс

Доллар подешевел после исторического максимума. Официальный курс на 28 марта 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 39,2273 грн за 1 доллар (-0,1157 грн).

Мир

Санкции против РФ

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками в течение нескольких месяцев в оплате сырой нефти и топлива, пишет Reuters. Поскольку в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) банки становятся более осторожными в отношении вторичных санкций США.

Теракт в Подмосковье

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, отметив, это стало напоминанием о том, что ИГИЛ все еще остается мощной угрозой.

Заявление Макрона

Вloomberg пишет, что заявление президента Франции Эмануэля Макрона об отправке войск в Украину разозлило американских чиновников. Они считают, что такой шаг "может спровоцировать столкновение с Москвой".

Так, некоторые чиновники в условиях анонимности заявили, что заявление Макрона "не было очень разумным с точки зрения оперативной безопасности", особенно учитывая, что несколько стран уже непублично имеют определенный персонал в Украине.

Сербия

Сербский президент Александар Вучич заявил, его страну "ждут тяжелые дни" и анонсировал вызовы, которые ждут Сербию в ближайшее время.

"Сербию ждут тяжелые дни. Сейчас трудно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов… Они непосредственно угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской", - говорится в его посте в Instagram.

США

Президент США Джо Байден снова назвал российского диктатора Владимира Путина "мясником". Американский лидер призвал поддержать повышение налогов состоятельным гражданам, чтобы собрать дополнительные средства для поддержки Украины.

Великобритания

В Британии заявили, что не смогут воевать с РФ более двух месяцев в полномасштабной огневой войне, потому что нет боеприпасов и резервов оборудования для этого. Об этом заявил заместитель начальника британского штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован. Его цитирует The Telegraph.

Чехия

Правительство Чехии сегодня одобрило еще один финансовый вклад в инициативу по закупке боеприпасов для поддержки Украины. К чешской инициативе присоединились уже 20 стран.

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