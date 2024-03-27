Харькову катастрофически не хватает электромощности. Жителей призывают выключить бойлеры

В Харькове после обстрела 22 марта катастрофически не хватает электрической мощности. Жителей города просят не пользоваться бойлерами, а горячей водой, чтоб улучшить ситуацию со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Харьковские тепловые сети".

"Уважаемые жители Харькова! Проверьте краны горячей воды и минимизируйте пользование электрическими бойлерами. Городу катастрофически не хватает электрической мощности", - говорится в сообщении. В КП "Харьковские тепловые сети" отметили, что вместо этого можно пользоваться горячей водой, поставки которой уже возобновлены. "В большинстве домов города она есть. Просто проверьте краны и пользуйтесь централизованной услугой. Сегодня до конца суток планируем подключить последние дома Холодногорского, Новобаварского, Шевченковского и Киевского районов. Не оставляйте других горожан без света. Очень надеемся на ваше понимание!" - говорится в обращении.