Запускают не только с самолета. В ОВА назвали особенность бомбы, которой РФ атаковала Харьков
Сегодня, 27 марта, россияне атаковали Харьков достаточно мощным управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно применять как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.
"Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва - среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч", - заявил Синегубов.
Глава ОВА добавил, что окончательная информация будет предоставлена уже после экспертизы.
Обстрел Харькова 27 марта
Сегодня днем в Харькове раздались взрывы. Почти сразу Синегубов и мэр города Игорь Терехов заявили об ударе по жилому массиву.
Как рассказал глава ОВА, по состоянию на данный момент известно о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания и места общего пользования. В общей сложности повреждения в результате обстрела получили 14 многоэтажек и учебное заведение.
В частности, известно о:
- 18 раненых, среди которых 3-месячный ребенок.
- 1 погибшем;
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