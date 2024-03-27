Запускают не только с самолета. В ОВА назвали особенность бомбы, которой РФ атаковала Харьков

Сегодня, 27 марта, россияне атаковали Харьков достаточно мощным управляемым боеприпасом УМПБ Д-30 , который можно применять как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва - среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч", - заявил Синегубов.

Глава ОВА добавил, что окончательная информация будет предоставлена уже после экспертизы.

Обстрел Харькова 27 марта

Сегодня днем в Харькове раздались взрывы. Почти сразу Синегубов и мэр города Игорь Терехов заявили об ударе по жилому массиву.

Как рассказал глава ОВА, по состоянию на данный момент известно о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания и места общего пользования. В общей сложности повреждения в результате обстрела получили 14 многоэтажек и учебное заведение.

В частности, известно о: