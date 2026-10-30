ВСУ уничтожили пусковую установку "Искандера" в Курской области

Силы обороны Украины уничтожили пусковую установку "Искандера" в Курской области, что уменьшает способность РФ наносить баллистические удары по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

29 октября и в ночь на 30 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли новые удары по важнейшим объектам врага.



Что самое поражено:

Пусковая установка ОТРК "Искандер-М" в районе перегрузки баллистических ракет, район Фатежа, Курская область РФ.

Склады боеприпасов армии РФ, район н.п. Малоянисоль, Донецкая область, район н.п. Новоегоровка, Харьковская область и район н.п. Ганусовка, Луганская область.

Склад материально-технических средств окупантов, район Беловодская, Луганская область.

Ремонтное подразделение противника, район Рубежного, Луганская область.

Ремонтно-восстановительная база российского агрессора, район н.п. Писаревка, Луганская область.

В Генштабе отметили, что каждая уничтоженная пусковая установка "Искандер-М" уменьшает способность армии РФ наносить баллистические удары по украинским городам.

Поражение ремонтных подразделений усложняет противнику восстановление поврежденной техники и ее возвращение на фронт, а утрата складов боеприпасов снижает его огневые возможности.