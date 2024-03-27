В Запорожье, Ужгороде и части Ровенской области определились, когда отключат отопление

Отопительный сезон Запорожья завершает в пятницу, 29 марта. В части Ровенской области отопление будет отключено 30 и 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram , Ужгородский горсовет в Facebook и Ровенскую ОВА.

В Запорожье соответствующее решение исполнительного комитета было принято с учетом роста среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов тепла в течение трех суток.

Для жителей Запорожья 29 марта станет последним днем в этом отопительном сезоне, когда будет начисляться плата за тепло.

Ужгород завершит отопительный сезон 1 апреля. При необходимости отопительный период продлят в учреждениях здравоохранения и образования.

Тем временем отопление в двух общинах Ровенской области решили завершить отопительный сезон 30 и 31 марта. Речь идет о Дубровицкой и Клесовской общинах. Также в Корецкой и Крупецкой общинах перестали подавать тепло в школы из-за каникул.