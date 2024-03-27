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Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертвы и раненные

Харьков, Среда 27 марта 2024 16:16
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Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертвы и раненные Фото: в Харькове в результате обстрела есть жертвы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате сегодняшних российских обстрелов зафиксировано попадание в жилые дома в Шевченковском районе города. Вследствие вражеской атаки есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Удар по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые", - рассказал мэр.

Он добавил, что данный российский удар является очередным актом кровавого террора против украинцев.

В ОВА уточнили, что оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Зафиксировано повреждение гражданской жилищной инфраструктуры.

"Тип вооружения устанавливается. Предварительно: есть пострадавшие. Повреждена гражданская жилищная инфраструктура", - рассказали в администрации.

Данные обновляются, службы осматривают места попадания, добавил Синегубов.

Обстрелы Харькова

Ранее сегодня, 27 марта, в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за очередного российского обстрела.

Напомним, войска РФ в последнее время усилили обстрелы Украины. За последние несколько дней по нашей стране нанесли несколько массированных ударов. Под атакой неоднократно находился Харьков. В частности, 22 марта оккупанты нанесли по нему более 15 ударов. Главной целью врага стали энергетические объекты.

В результате ударов российских террористов весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь свет появился на объектах критической инфраструктуры.

26 марта глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявив, что ожидается, что восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель.

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