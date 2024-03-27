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Зеленский приехал в Сумскую область

Украина, Среда 27 марта 2024 17:01
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Зеленский приехал в Сумскую область Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 27 марта, посетил Сумскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Сегодня - в Сумской области. Посетил наших воинов, которые восстанавливаются после ранений", - сообщил президент.

По словам Зеленского, для него всегда честь поблагодарить украинских защитников и отметить их государственными наградами.

"Гордимся нашими воинами. Ценим работу наших врачей. Спасибо каждому медику за то, что помогаете нашим воинам, возвращаете их к жизни", - сказал глава государства.

Кроме больницы президент также посетил 117-ю отдельную бригаду территориальной обороны.

"Пообщался с защитниками, вручил государственные награды и осмотрел командный пункт бригады. Спасибо за защиту Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности", - заявил Зеленский.

По словам президента, в Сумской области продолжается строительство фортификационных сооружений.

"Осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты. Усиливаем нашу защиту. Спасибо каждому, кто привлечен к этой работе", - подытожил он.

Ситуация в Сумской области

Отметим, что в последний месяц в Сумской области значительно обострилась ситуация. Россияне усилили обстрелы приграничных районов и населённых пунктов в области.

Недавно МВД показало последствия ударов России в Сумской области. По сообщению, "есть улицы, от которых остались только название. Буквально за десять дней оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской общины в Сумской области".

Кроме того, в Сумах учебным заведениям рекомендовали перейти на смешанное обучение. Отмечается, что каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решения, учитывая мнения родителей.

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