Зеленский приехал в Сумскую область
Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 27 марта, посетил Сумскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Сегодня - в Сумской области. Посетил наших воинов, которые восстанавливаются после ранений", - сообщил президент.
По словам Зеленского, для него всегда честь поблагодарить украинских защитников и отметить их государственными наградами.
"Гордимся нашими воинами. Ценим работу наших врачей. Спасибо каждому медику за то, что помогаете нашим воинам, возвращаете их к жизни", - сказал глава государства.
Кроме больницы президент также посетил 117-ю отдельную бригаду территориальной обороны.
"Пообщался с защитниками, вручил государственные награды и осмотрел командный пункт бригады. Спасибо за защиту Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности", - заявил Зеленский.
По словам президента, в Сумской области продолжается строительство фортификационных сооружений.
"Осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты. Усиливаем нашу защиту. Спасибо каждому, кто привлечен к этой работе", - подытожил он.
Ситуация в Сумской области
Отметим, что в последний месяц в Сумской области значительно обострилась ситуация. Россияне усилили обстрелы приграничных районов и населённых пунктов в области.
Недавно МВД показало последствия ударов России в Сумской области. По сообщению, "есть улицы, от которых остались только название. Буквально за десять дней оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской общины в Сумской области".
Кроме того, в Сумах учебным заведениям рекомендовали перейти на смешанное обучение. Отмечается, что каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решения, учитывая мнения родителей.
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