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В Британии признали, что не могли бы воевать с Россией более двух месяцев

Европа, Среда 27 марта 2024 11:53
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В Британии признали, что не могли бы воевать с Россией более двух месяцев Фото: в Британии признали, что не могли бы воевать с Россией более двух месяцев (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Британия не могла бы воевать с Россией более двух месяцев. Лондону не хватило бы необходимых ресурсов.

Об этом заявил заместитель начальника британского штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Так, когда бывший министр вооруженных сил Марк Франсуа сказал, что Великобритания "не сможет сражаться с Владимиром Путиным более пары месяцев в полномасштабной огневой войне, потому что у нас нет боеприпасов и резервов оборудования для этого" и уточнил, обращаясь к Маговану, что это "правда, не так ли", тот признал, что это правда.

В свою очередь, министр обороны Грант Шаппс добавил, что любой подобный конфликт будет вестись вместе с союзниками по НАТО, которые коллективно смогут превзойти Россию по вооружению, а не только с Великобританией.

"Людям, которые смотрят и слышат, что Великобритания не готова к войне исключительно с Россией, важно понимать, что, поскольку мы находимся в НАТО и существует статья 5 (соглашения о взаимной обороне), мы никогда не будем в этой ситуации ( в войне с Россией один на один, - ред.)", - сказал он.

Что этому предшествовало

Как пишет издание, расследование комитета по обороне Палаты общин показало, что британские "все более перенапряженные" вооруженные силы не были б готовы к войне с Россией. Было установлено, что правительство "никогда не достигнет боевой или стратегической готовности" без срочных реформ, призванных обратить вспять кризис вербовки, а также ему потребуется резко увеличить британские запасы оружия и боеприпасов.

В отчете депутаты заявили, что Вооруженным силам Британии требуется больше финансирования для "участия в операциях, одновременно развивая боевую готовность", иначе им придется снизить "оперативную нагрузку" на вооруженные силы.

Бывшие руководители обороны сообщили комитету, что Вооруженные силы были "опустошены" с 2010 года и "в равноправном конфликте... исчерпали бы свои возможности после первых нескольких месяцев боевых действий".

Магован, в свою очередь, настаивал на том, что Великобритания "готова к войне", хотя и признал, что она не готова к длительному конфликту с Россией.

Шаппс также сообщил членам парламента, что уроки, извлеченные из войны в Украине, показали важность войны с дронами, поскольку они "смертоносны", но недорогие.

"Украина, вероятно, первая настоящая война дронов, и я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим войну, в которой не использовались бы дроны", - сказал он.

Коалиция дронов для Украины

В прошлом месяце Великобритания объявила, что вместе с Латвией возглавит новую коалицию по доставке на Украину тысяч дронов-камикадзе на фоне растущей нехватки боеприпасов на передовой.

В рамках этой схемы западные производители будут привлечены к производству ударных FPV-дронов.

"Дроны опровергают обычные факты войны. Обычно каждое поколение становится более дорогим, чтобы иметь летальный эффект, но на самом деле дроны, которые иногда стоят несколько тысяч фунтов, могут быть чрезвычайно смертоносными", - заявил Шаппс.

Однако он предупредил, что "основные боевые действия и боеприпасы" останутся важными в любом будущем конфликте.

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