В Госдепе озвучили позицию касательно атак украинских дронов по российским НПЗ

Позиция Соединенных Штатов относительно атак Украины против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) заключается в том, чтобы не поощрять украинские силы наносить удары вне собственных границ.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг 26 марта.

Журналисты попросили представителя Госдепа прокомментировать недавние сообщения в прессе, согласно которым США просили Украину остановить удары по российским НПЗ. "Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", - сказал Миллер. На вопрос, были ли эти конкретные разговоры об атаках на российские НПЗ, представитель снова уклонился от прямого ответа и сказал, что американская позиция хорошо известна украинскому правительству, поэтому "это не то, о чем они не знали бы".