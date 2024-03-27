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В Госдепе озвучили позицию касательно атак украинских дронов по российским НПЗ

Вашингтон, Среда 27 марта 2024 04:18
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В Госдепе озвучили позицию касательно атак украинских дронов по российским НПЗ Фото: пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Позиция Соединенных Штатов относительно атак Украины против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) заключается в том, чтобы не поощрять украинские силы наносить удары вне собственных границ.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг 26 марта.

Журналисты попросили представителя Госдепа прокомментировать недавние сообщения в прессе, согласно которым США просили Украину остановить удары по российским НПЗ.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", - сказал Миллер.

На вопрос, были ли эти конкретные разговоры об атаках на российские НПЗ, представитель снова уклонился от прямого ответа и сказал, что американская позиция хорошо известна украинскому правительству, поэтому "это не то, о чем они не знали бы".

Атаки на НПЗ в России

За последние недели Силы обороны Украины с помощью беспилотников атаковали 12 российских нефтеперерабатывающих заводов.

Атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли. С 1 марта Россия официально полностью остановила экспорт бензина из-за дефицита топлива.

На днях издание Financial Times сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по заводам могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

Зато советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не получала призывов от США о прекращении атак по российским НПЗ.

По данным Минобороны Британии, Россия вряд ли сможет защитить все свои НПЗ от украинских атак.

Глава СБУ Василий Малюк намекнул, что Украина продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

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