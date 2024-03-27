Украина получит 100 млн евро от Банка развития Совета Европы: на что пойдут деньги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным пресс-службы, привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи, благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ жилье в виде сертификатов на приобретение жилья.

Как отметили в пресс-службе, жилищный сектор остается одним из наиболее пострадавших в результате войны - общий ущерб оценивается почти в 50 млрд долларов.

В рамках проекта предусмотрено предоставление компенсации за более чем 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье. Проект будет реализовываться по всей территории Украины.

Реализация проекта HOME будет осуществлена в рамках действующего законодательства, в т.ч. Это позволит гражданам подавать запросы и получать сертификаты на компенсацию за поврежденное имущество. После автоматизированной проверки заявление на получение сертификата будет прорабатывать и одобрять специальная Государственная комиссия по компенсации. Все ход рассмотрения заявления можно будет видеть в мобильном приложении Дія.

Банк развития Совета Европы

Напомним, что в июне 2023 года Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы.

В ноябре 2023 года Банк развития Совета Европы (БРРЕ) одобрил кредит в размере 100 млн. евро для Министерства здравоохранения Украины на финансирование восстановления инфраструктуры отрасли здравоохранения, разрушенной войной. Это первая кредитная операция банка после присоединения страны в июне 2023 года.

Банк развития Совета Европы со штаб-квартирой в Париже был основан в 1956 году для финансирования переселения беженцев и перемещенных лиц после Второй мировой войны.

Имея активы в размере 30 млрд евро, он занимает правительствам членов для финансирования социальных инвестиций, таких как школы, больницы и государственное жилье.

Ранее сообщалось, что правительства акционеров Банка развития Совета Европы согласились увеличить его капитал для помощи Украине.