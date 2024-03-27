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В Ивано-Франковском ТЦК рассказали, сколько людей в розыске из-за неявки

Среда 27 марта 2024 12:41
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В Ивано-Франковском ТЦК рассказали, сколько людей в розыске из-за неявки Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Ивано-Франковской области около 40 тысяч человек внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберіг" как находящиеся в розыске.

Об этом заявил заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Западный курьер".

По его словам, люди, которые внесены в систему "Оберег", официально находятся в розыске полиции.

Боднар отметил, что человек попадает в эту базу, если проигнорировал повестку, не стал на учет или иным способом уклонился от призыва.

"Таких лиц по состоянию на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тысяч. За текущий год в эту базу внесли еще три тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице, проверили по базе "Оберег" и сразу принудительно доставили в ТЦК", - заявил он.

По его словам, с начала войны тех, кто получил повестку, не прибыл в ТЦК и думает, что его никто не будет искать, очень много.

"Подчеркиваю, сейчас у нас обязательная явка в ТЦК по вызову. Этот вызов может осуществляться любым способом. Если человек думает, что не будет подписывать повестку и таким образом уклонится, это не так", - заявил представитель ЦИК.

Он добавил, что сейчас у работников ТЦК работает видеофиксация с помощью бодикамер и происходит составление протокола об отказе от подписания.

"Мы имеем право оповещать человека любым доступным путем в любом месте: в общественных заведениях, на улице, на предприятии, в транспорте, по адресу проживания. Эти мероприятия проводятся и будут проводиться", - подчеркнул Боднар.

Он также добавил, что полиция имеет право принудительно доставлять людей, которые есть в этой базе, в ТЦК в порядке административного задержания.

Законопроект о мобилизации

В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту.

Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и наблюдателей людей с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

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