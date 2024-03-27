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В Индии поделились деталями предстоящего визита Кулебы

Среда 27 марта 2024 15:38
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В Индии поделились деталями предстоящего визита Кулебы Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибудет в Индию 28 марта. Он прибудет в Нью-Дели с двухдневным официальным визитом по приглашению главы МИД Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Индии.

По данным ведомства, в ходе визита Кулеба проведет ряд мероприятий, включая официальные встречи с министром иностранных дел и заместителем министра иностранных дел для обсуждения вопросов, касающихся двустороннего партнерства и сотрудничества по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ожидается, что он также пообщается с представителями деловых кругов.

Визит Кулебы в Индию

В середине марта индийские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кулеба совершит свой первый рабочий визит в индию в конце марта.

Позже Bloomberg сообщил, что Кулеба во время визита в Индию попытается убедить местные власти поддержать мирную инициативу Украины. Также у него запланирована встреча с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

25 марта Кулеба подтвердил, что посетит Индию в конце марта. Он отмечал, что его визит в Нью-Дели должен укрепить отношения между странами.

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Индия Дмитрий Кулеба МИД Украины
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