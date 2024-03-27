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В Украину идет кратковременное похолодание: когда его ждать

Среда 27 марта 2024 12:12
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В Украину идет кратковременное похолодание: когда его ждать Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украину на этой неделе придет кратковременное похолодание. Температура воздуха упадет до +10 градусов.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По ее словам, четверг будет в Украине теплым. Температура воздуха 28-го марта составит +12 +18 градусов, а в Крыму до +20 +22 градусов.

"Осадки маловероятны в большинстве областей Украины, лишь в западных областях атмосферный фронт обусловит дожди", - заявила она.

Завтра также предполагается сильный юго-восточный ветер, временами порывы будут достигать штормовых, до 15-22 метров в секунду. Только на востоке будет слабее, умеренный.

В Киеве четверг будет солнечным, сухим, ветреным и теплым. Днем температура воздуха прогреется до +15 градусов.

Однако в пятницу ожидается кратковременное похолодание. Температура воздуха составит до +10 +12 градусов. К тому же ожидается небольшой дождь.

В субботу будет сухо. Температура воздуха проиграется до +17 +19 градусов. В воскресенье будет солнечно, +19 +22 градуса.

"В ближайшее время в Украине ожидается теплая погода, разве что 3-4 апреля придет коротенькое похолодание, потом - снова будет тепло", - добавила синоптик.

Погода в апреле 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха будет постепенно расти и будет достаточно тепло.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

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