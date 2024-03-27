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Минздрав завершил проверку всех ВВК в Киеве: главные проблемы

Среда 27 марта 2024 18:34
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Минздрав завершил проверку всех ВВК в Киеве: главные проблемы Иллюстративное фото: Минздрав завершил проверку всех ВЛК в Киеве: главные проблемы (armyinform com ua)
Автор: Наталья Кава

Министерство здравоохранения провело проверку работы 10 внештатных военно-врачебных комиссий в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Во исполнение решений СНБО и приказа Минздрава от 1 марта 2024 года №354 была проверена работа 10 внештатных военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в городе Киеве", - говорится в сообщении.

В ходе проверки был выявлен ряд вопросов, которые необходимо проработать для усовершенствования работы ВВК:

  • очереди военнообязанных. В части ВВК организована запись только на первый визит, далее управление очередью в заведении осуществляется в порядке живой очереди, хаотично;
  • график работы комиссий не является оптимальным – в основном с 8.00-9.00 до 14.30-16.00 в будни;
  • случаи направления на дообследование, которые выдает врач, решая это единолично, без согласования с председателем ВВК;
  • трудности у врачей, недавно работающих в составе ВВК, с установлением определенных военнообязанных диагнозов;
  • за неимением опыта членов комиссии случаются недостатки в ведении документации; бывают случаи, когда в экспертных документах указываются клинические диагнозы, а не экспертные;
  • остается большое количество бумажных документов с переносом одинаковых сведений из документа в документ;
  • выявлены несоответствия норм работы специалистов: одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в совместном кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог);
  • во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписчиков и военнообязанных, что приводит к дополнительной нагрузке.

После проверки Киевская военная администрация совместно с ТЦК должна провести оценку нагрузки на работу ВВК и при необходимости определить дополнительные учреждения здравоохранения для проведения медицинских осмотров военнообязанных или продолжения графиков работы ВВК.

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

ВЛК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.

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Министерство здравоохранения Украины ВЛК
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