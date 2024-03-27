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"Сербию ждут тяжелые дни": Вучич сообщил об угрозе стране

Белград, Среда 27 марта 2024 05:43
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"Сербию ждут тяжелые дни": Вучич сообщил об угрозе стране Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Во вторник вечером, 26 марта, президент Сербии Александар Вучич обнародовал сообщение, где отметил, что Сербию ждут тяжелые дни, и анонсировал вызовы, ожидающие страну в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram президента Сербии Александра Вучича.

По словам главы страны, Сербию ждут тяжелые дни.

"Сейчас сложно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов... Они непосредственно угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской", - написал он.

Также в ближайшие дни Вучич ознакомит народ Сербии со всеми предстоящими проблемами.

"Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит", - добавил он.

&quot;Сербию ждут тяжелые дни&quot;: Вучич сообщил об угрозе стране

Напомним, недавно Вучич заявил, что Сербия может выйти из Совета Европы. По его словам, в случае принятия заявки Косово на вступление в организацию это будет означать изгнание Сербии.

Кроме того, несмотря на идущие между Белградом и Приштиной переговоры, Вучич отверг возможность признания независимости Косово . Он несколько раз это повторил и заверил, что Сербия не позволит Косово стать членом ООН или организаций, учреждений или агентств ООН, и не примет никакого подобного предложения.

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