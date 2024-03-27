"Сербию ждут тяжелые дни": Вучич сообщил об угрозе стране

Во вторник вечером, 26 марта, президент Сербии Александар Вучич обнародовал сообщение, где отметил, что Сербию ждут тяжелые дни, и анонсировал вызовы, ожидающие страну в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram президента Сербии Александра Вучича.

По словам главы страны, Сербию ждут тяжелые дни.

"Сейчас сложно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов... Они непосредственно угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской", - написал он.

Также в ближайшие дни Вучич ознакомит народ Сербии со всеми предстоящими проблемами.

"Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит", - добавил он.