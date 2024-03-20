Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Атака на Энгельс

Российский Энгельс Саратовской области РФ, где размещена авиабаза, атаковали беспилотники. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили - это была плановая операция ГУР, последствия уточняются.

Кроме того, по данным спутниковых снимков, за день до атаки на аэродроме Энгельс находились около 11 самолетов, в том числе Ту-95 и Ту-160.

Обстрел Харькова

Под удар попало предприятие в Холодногорском районе Харькова, предварительно войска РФ применили ракету Х-59. На месте вспыхнул большой пожар. Пять человек погибли, еще 7 получили ранения. Также поврежден пятиэтажный дом.

Украина производит аналог NASAMS

The Washington Post пишет, что Украина развернула производство ракет с дальностью более 640 км.

Кроме того, по словам неназванных официальных лиц издания, в Украине также разрабатываются системы ПВО с высокоточными ракетами, подобными NASAMS.

Кулеба уточнил слова Макрона об отправке войск

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об отправке западных войск в Украину, подразумевал направление инструкторов для подготовки украинских солдат, пояснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Рейд в России

В очередной раз российские добровольцы призвали власти Белгородской области эвакуировать гражданских.

"Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и Сибирский батальон в очередной раз обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они требуют власти прекратить прикрываться гражданским населением и эвакуировать людей из региона.

Украина

Политика

Глава МИД Дмитрий Кулеба поедет в Индию, чтобы заручиться поддержкой "формулы мира" президента Владимира Зеленского, передает Bloomberg. Визит министра состоится по приглашению его индийского коллеги Субрахманьяма Джайшанкара.

Первый транш из 50 млрд евро

Еврокомиссия перечислила Украине первый транш из пакета в 50 млрд евро по программе Ukraine Facility. Речь идет о первом платеже на сумму 4,5 млрд. Эти средства профинансируют первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

Следующий транш в объеме 1,5 млрд евро Украина может получить уже в апреле по результатам удовлетворительного выполнения реформ и положительной оценки ЕК.

Граница

Польские фермеры заблокировали движение на пункте пропуска "Медика - Шегини". Ориентировочно к 20:00 пропуск грузовиков и автобусов будет полностью приостановлен. В то же время, участники акций протеста не будут пропускать и легковые автомобили.

Украина уже обратилась по этому поводу к главе МВД Польши Марцину Кервинскому.

Торговые льготы для Украины

Европарламент и Европейский Совет предварительно согласовали продление до июня 2025 ввоз украинских товаров без пошлин и квот. Украина ожидает, что уже в апреле Европарламент одобрит согласованные договоренности, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, находясь с визитом в Брюсселе.

Курс

Нацбанк снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Официальный курс на 21 марта 2024 установлен на таком уровне: 39,1399 грн за 1 доллар (+0,0061 грн).

Погода

Завтра, 21 марта, погода в Украине будет с осадками. Возможен дождь и мокрый снег, но только по части регионов.

Мир

Замороженные активы РФ в ЕС

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предложил странам-членам Евросоюза использовать 90% дохода от замороженных российских активов для военной помощи Украине.

Чехия

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что у Чехии сейчас 300 тысяч снарядов для передачи Украине, которые обеспечат жизненно необходимую "отдых на несколько месяцев" на линии фронта.

Как рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль, первые поставки снарядов могут начаться уже в апреле.

Литва

Литва выделяет 35 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Польша

В Польше началась общенациональная забастовка. Акции были объявлены в 580 местах с общим числом участников до 70 тысяч человек. Во многих городах образовались пробки и препятствия движению, поскольку фермеры перекрыли тракторами дороги и перекрестки. Главные требования фермеров остаются неизменными: отказ польского правительства от Европейского "зеленого курса" и блокада агропродукции из Украины.

Тем временем Polskie Radio пишет, что власти Польши договорились с фермерами о запрете транзита из Украины некоторой агропродукции.

США

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию "Об осуждении незаконного похищения детей из Украины в Российскую Федерацию". Этот документ в частности:

признает, что правительство РФ под руководством Путина ответственно за противоправное и незаконное похищение детей из Украины, такие действия официально наиболее строго осуждаются;

заявляет, что РФ пытается уничтожить поколение украинских детей и таким образом подорвать возможность Украины вырастить следующее поколение граждан;

констатирует, что вторжение России в Украину увеличило риск того, что дети могут пострадать от торговли и эксплуатации людей, детского труда, преступлений на почве пола, голода, физической и моральной травм, лишения образования и убежища, смерти.

Ватикан

Папа Римский Франциск в очередной раз призвал завершить войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке путем начала мирных переговоров. Он обратился к верующим с просьбой молиться за начало мирных переговоров.

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