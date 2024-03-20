Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Атака на Енгельс

Російський Енгельс Саратовської області РФ, де розміщена авіабаза, атакували безпілотники. Джерела РБК-Україна в спецслужбах повідомили - це була планова операція ГУР, наслідки уточнюються.

Крім того, за даними супутникових знімків, за день до атаки на аеродромі Енгельс перебували близько 11 літаків, зокрема Ту-95 та Ту-160.

Обстріл Харкова

Під удар потрапило підприємство в Холодногірському районі Харкова, попередньо, війська РФ застосували ракету Х-59. На місці спалахнула велика пожежа. П'ятеро людей загинули, ще 7 отримали поранення. Також пошкоджений п’ятиповерховий будинок.

Україна виробляє аналог NASAMS

The Washington Post пише, що Україна розгорнула виробництво ракет з дальністю понад 640 км.

Крім того, за словами неназваних офіційних осіб видання, в Україні також розробляються системи ППО з високоточними ракетами, подібними до NASAMS.

Кулеба уточнив слова Макрона про відправку військ

Президент Франції Емманюель Макрон, говорячи про відправку західних військ в Україну, мав на увазі направлення інструкторів для підготовки українських солдатів, пояснив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Рейд у Росії

Вчергове російські добровольці закликали владу Бєлгородської області евакуювати цивільних.

"Російський добровольчий корпус", Легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон вчергове звернулись до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Вони вимагають владу припинити прикриватись цивільним населенням та евакуювати людей з регіону.

Україна

Політика

Очільник МЗС Дмитро Кулеба поїде в Індію, щоб заручитися підтримкою "формули миру" президента Володимира Зеленського, передає Bloomberg. Візит міністра відбудеться на запрошення його індійського колеги Субрахманьяма Джайшанкара.

Перший транш із 50 млрд євро

Єврокомісія перерахувала Україні перший транш із пакета на 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Йдеться про перший платіж на суму 4,5 млрд. Цими коштами профінансують першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання реформ та позитивної оцінки ЄК.

Кордон

Польські фермери заблокували рух на пункті пропуску "Медика - Шегині". Орієнтовно до 20:00 пропуск вантажівок і автобусів буде повністю призупинено. Водночас учасники акцій протесту не пропускатимуть і легкові автомобілі.

Україна вже звернулася щодо цього до голови МВС Польщі Марціна Кєрвінського.

Торговельні пільги для України

Європарламент та Європейська Рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот. Україна очікує, що вже у квітні Європарламент схвалить погоджені домовленості, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перебуваючи з візитом у Брюсселі.

Курс

Нацбанк знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Офіційний курс на 21 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1399 грн за 1 долар (+0,0061 грн).

Погода

Завтра, 21 березня погода в Україні буде з опадами. Можливий дощ та мокрий сніг, але лише у частині регіонів.

Світ

Заморожені активи РФ в ЄС

Високий представник ЄС Жозеп Боррель запропонував країнам-членам Євросоюзу використати 90% прибутку від заморожених російських активів для військової допомоги Україні.

Чехія

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія наразі має 300 тисяч снарядів для передачі Україні, які забезпечать життєво необхідний "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.

Як розповів український прем'єр Денис Шмигаль, перші поставки снарядів можуть розпочатися вже у квітні.

Литва

Литва виділяє 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи, заявила прем’єр-міністр країни Інгріда Шимоніте.

Польща

У Польщі розпочався загальнонаціональний страйк. Акції були оголошені в 580 місцях із загальним числом учасників до 70 тисяч осіб. У багатьох містах утворилися затори та перешкоди руху, оскільки фермери перекрили тракторами дороги та перехрестя. Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова польського уряду від Європейського "зеленого курсу" і блокада агропродукції з України.

Тим часом Polskie Radio пише, що влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту з України деякої агропродукції.

США

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію "Про засудження незаконного викрадення дітей з України до Російської Федерації". Цей документ зокрема:

визнає, що уряд РФ під керівництвом Путіна є відповідальним за протиправне та незаконне викрадення дітей з України, такі дії офіційно найсуворіше засуджуються;

заявляє, що РФ намагається знищити покоління українських дітей і, таким чином, підірвати можливість України виростити наступне покоління громадян;

констатує, що вторгнення Росії в Україну збільшило ризики того, що діти можуть постраждати від торгівлі та експлуатації людей, дитячої праці, злочинів на ґрунті статі, голоду, фізичної та моральної травм, позбавлення освіти та прихистку, смерті.

Ватикан

Папа Римський Франциск вкотре закликав завершити війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході шляхом початку мирних переговорів. Він звернувся до вірян з проханням молитися за початок мирних переговорів.

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