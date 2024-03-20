Чехия получила 300 000 снарядов для Киева. Они дадут передышку на фронте на несколько месяцев, - МИД

Чехия на данный момент получила 300 тысяч снарядов для Украины. Они обеспечат жизненно важную "передышку на несколько месяцев" на линии фронта.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"У нас есть непосредственный опыт 40-летнего пребывания в роли сателлита Москвы, страны, в которую в 1968 году вторглись российские танки, чтобы подавить Пражскую весну", - заявил он.

Министр добавил, что Прага не может стоять в стороне и смотреть, как Украина остается без помощи.

"Никто не хочет возвращать те советские времена, и я должен сказать, что население очень чувствительно к этому", - подчеркнул он.

Министр добавил, что Прага готова поставить тысячи дополнительных артиллерийских снарядов в Украину, спустя всего несколько недель после того, как она объявила об инициативе по получению столь необходимых поставок из-за пределов ЕС.

Чехия нашла партию снарядов для Украины

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки необходимо было собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия предоставила на боеприпасы более 150 млн долларов.

В начале марта Павел заявил, что союзники уже нашли почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

По данным издания The Wall Street Journal, Чехия использует контакты времен "холодной войны", чтобы получить необходимые для Украины боеприпасы. Прага закупает их у стран, которые выступают как союзники Москвы.

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