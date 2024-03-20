Еврокомиссия выплатила первый транш Киеву помощи в 50 млрд евро, - Боррель

Европейская комиссия выплатила первый транш помощи в рамках Украинского фонда на общую сумму 50 млрд евро. Сейчас было переведено 4,5 млрд евро.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Сегодня мы сделали первую выплату 4,5 млрд евро из Украинского фонда помощи в размере 50 млрд евро, чтобы поддержать восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины", - заявил он.

При этом Боррель добавил, что завтра Европейский совет будет обсуждать, как дальше ускорить украинское вступление в ЕС.

Вместе с тем Европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи заявил, что следующий транш будет в апреле.

"Скоро будет следующий транш. В апреле уже", - заявил он.

Программа Ukraine Facility

28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility , в рамках которой Украине предоставят к 2027 году 50 млрд евро долгосрочных кредитов.

Кроме того, Украина и ЕС 12 марта подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств – 6 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в государственный бюджет Украины уже в марте без условий. Остальные - 1,5 млрд евро - Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.

Как сообщало РБК-Украина, инструмент контроля за использованием средств ЕС для Украины по четырехлетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро будет иметь три уровня.

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