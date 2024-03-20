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В Bloomberg узнали подробности визита Кулебы в Индию

Среда 20 марта 2024 06:54
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В Bloomberg узнали подробности визита Кулебы в Индию Фото: Глава МИД Дмитрий Кулеба (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в конце этого месяца посетит Индию, где попытается убедить местные власти поддержать мирную инициативу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания сообщили, что Кулеба встретится с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Напомним, 3 января Кулеба провел телефонный разговор с Джайшанкаром.

Украинский министр проинформировал своего индийского коллегу об эскалации Россией террора и массовых обстрелов Украины, произошедшей в начале года.

Также министры обсудили дальнейшее сотрудничество по формуле мира президента Владимира Зеленского. Кроме того, Кулеба рассказал об украинском видении Глобального саммита мира на уровне лидеров, на который Украина пригласила главу Китая Си Цзиньпина.

Напомним, что на полях саммита G7 в Японии Зеленский встретился с премьером Индии Нарендрой Моди.

О том, как Украина ищет союзников на Глобальном юге, читайте в материале РБК-Украина.

Украинская формула мира

Впервые президент Украины Владимир Зеленский инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает:

радиационную и ядерную безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);

продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);

энергетическую безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных (обмен по формуле "всех на всех");

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

справедливость;

экоцид, потребность немедленной защиты природы;

недопущение эскалации;

фиксацию окончания войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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