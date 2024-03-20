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Власти Польши договорились с фермерами о запрете транзита из Украины некоторой агропродукции, - СМИ

Среда 20 марта 2024 11:17
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Власти Польши договорились с фермерами о запрете транзита из Украины некоторой агропродукции, - СМИ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польские власти подписали соглашение с фермерами о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Документ подписали представители протестующих фермеров, а также министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и государственный секретарь министерства Михал Колодзейчак.

Договоренность предусматривает сохранение нынешнего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, которое действует с середины сентября прошлого года. Оно касается, в частности, пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника.

Кроме того, министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов через польскую территорию с 1 апреля этого года.

Обе стороны в подписанном документе также считают необходимым разработать детальные правила торговли агропродовольственными товарами между Польшей и Украиной, но также подчеркивают, что сложная ситуация в сельском хозяйстве является результатом агрессии России против Киева.

Представители фермеров в соглашении декларируют поддержку правительством своей страны изменений в "Зеленое соглашение". Речь идет прежде всего о замене обязательного перелога на добровольную экосхему и упрощении других правил для фермеров.

Протесты фермеров в Польше

Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией. Фермеры утверждают, что протест начался из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.

По предварительным данным, блокада продлится до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" для легкового транспорта и автобусов не будут введены.

Кроме того, в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что существенных изменений пока нет, однако, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств.

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