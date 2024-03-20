Папа Римский снова заговорил о прекращении войны в Украине и не только

Папа Римский Франциск в очередной раз призвал завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке путем начала мирных переговоров.

В своей речи Папа Римский упомянул "измученные народы Украины и Святой Земли, Палестины и Израиля, которые так сильно страдают от ужаса войны".

"Давайте никогда не забывать, что война - это всегда поражение. Нельзя продолжать войну. Мы должны приложить все усилия, чтобы провести переговоры о прекращении войны", - заявил понтифик.

Он также призвал верующих молиться о начале мирных переговоров.