Папа Римский снова заговорил о прекращении войны в Украине и не только
Папа Римский Франциск в очередной раз призвал завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке путем начала мирных переговоров.
Как сообщает РБК-Украина, заявление понтифика приводит Vatican News.
В своей речи Папа Римский упомянул "измученные народы Украины и Святой Земли, Палестины и Израиля, которые так сильно страдают от ужаса войны".
"Давайте никогда не забывать, что война - это всегда поражение. Нельзя продолжать войну. Мы должны приложить все усилия, чтобы провести переговоры о прекращении войны", - заявил понтифик.
Он также призвал верующих молиться о начале мирных переговоров.
Скандальное заявление Папы Римского
Напомним, на прошлой неделе Папа Римский Франциск призвал Украину "найти смелость начать переговоры". Он также упомянул словосочетание "белый флаг".
Такое заявление вызвало широкий резонанс. В частности, его раскритиковала Украина и страны Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику о том, что российские оккупанты не идут дальше завоевывать Европу только потому, что наши защитники не дают им этого сделать.
При этом в России наоборот начали расхваливать понтифика. Представители страны-агрессора назвали его "истинным и искренним сторонником гуманизма, мира и традиционных ценностей".
Более детально о скандале, который вызвало заявление Папы - в материале РБК-Украина.
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