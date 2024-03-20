Литва присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Литва приняла решение выделить 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.

"Правительство Литвы выделило 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы "Чешские боеприпасы". Вместе - к победе", - заявила она.

Чешская инициатива

Президент Чехии Петр Павел в начале 2024 года сообщил, что Прага выявила более 800 тысяч боеприпасов в странах, которые не входят в ЕС и согласились продать снаряды. В частности, 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч - калибра 122 мм.

Инициативу Чехии поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия предоставила на боеприпасы более 150 млн долларов.

В начале марта Павел заявил, что союзники уже нашли почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

По данным издания The Wall Street Journal, Чехия использует контакты времен "холодной войны", чтобы получить необходимые для Украины боеприпасы. Прага закупает их у стран, которые выступают как союзники Москвы.

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