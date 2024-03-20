В Польше начались масштабные протесты фермеров

Польские фермеры снова устроили общенациональные акции протеста. Во многих местах образовались пробки и помехи движению, поскольку фермеры перекрыли тракторами дороги и перекрестки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

По данным польской полиции, акции были объявлены в 580 местах с общим числом участников до 70 тысяч человек.

Протесты направлены, в частности, против так называемой "Зеленой сделки" ЕС по защите климата и окружающей среды, а также против дешевого импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

#ProtestRolników na drodze z Poznania do Komornik. Zamiast blokady, jazda kolumną maszyn w żółwim tempie w tę i z powrotem.

Ponad połowa ze 100 planowanych protestów w Wielkopolsce już rozpoczęta. Wg. @PolicjaWlkp uczestniczy w nich ok. 16 tys. osób. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/0WcudqQsue — Krzysztof Grządzielski (@kgrzadzielski) March 20, 2024

Ulicami Gdańska przechodzi właśnie #ProtestRolnikow. Rolnicy maszerują przy piosenkach patriotycznych, w tym „Żeby Polska była Polską”.



Rolnicy zmontowali też własnego AgroAbramsa, na którym wisi transparent „Przepraszamy za utrudnienia, mamy Zielony Ład do obalenia”. pic.twitter.com/I9AvnUNfwF — Marcin Krzeszowiec (@MarcinCzytelnik) March 20, 2024

Протесты фермеров в Польше

Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией. Фермеры утверждают, что протест начался из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.

По предварительным данным, блокада продлится до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" для легкового транспорта и автобусов не будут введены.

Кроме того, в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что существенных изменений пока нет, однако, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств.

Польские СМИ сообщают, что польские власти подписали соглашение с фермерами о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

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