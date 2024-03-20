Российские добровольцы снова призвали губернатора Белгородской области эвакуировать гражданских

Российский Добровольческий Корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон в очередной раз обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они требуют власти прекратить прикрываться гражданским населением и эвакуировать людей из региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Сибирского батальона в Telegram .

"Гладков! Подумай о своем народе! Ты будешь нести ответственность за новые жертвы, если полная эвакуация населения не состоится в ближайшее время. Сохраните жизнь людей!", - подчеркивают представители Сибирского батальона.

Как отмечают российские добровольцы, их удары по военным целям усиливаются, обстрелы региона фактически не прекращаются, а люди продолжают страдать и гибнуть. Они подчеркнули, что "жертвы среди мирного населения - исключительно на совести администрации, препятствующей эвакуации людей".

"Освободительное движение призывает руководство Белгородской области и, в частности, губернатора Вячеслава Гладкова прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей со всей территории Белгородской области", - говорится в сообщении.

Что известно о рейде добровольцев

Напомним, что 12 марта стало известно о прорыве границы РФ бойцами легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, воюющих на стороне Украины.

Эти добровольческие батальоны зашли в Курскую и Белгородскую области , где продолжают вести бои, сопровождающиеся, в частности, ударами по военным объектам оккупантов. Да, недавно повстанцы обнародовали немалый список потерь оккупантов.

Кроме того, недавно к бойцам присоединились и Ичкерийские добровольцы. В Главном управлении разведки в это время говорят, что операции россиян не завершатся в ближайшее время.

Очевидно, что это понятна и местная власть фактически после недели боев все же решила провести эвакуацию части населения в Белгородской области.

Вчера заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь" заявил, что если операция по прорыву границы РФ в Белгородской и Курской областях российскими добровольцами и дальше будет продолжаться такими темпами, то Путину придется перебрасывать войска с фронта.

Детальнее о рейде в Белгородской и Курской областях и что там происходит - РБК-Украина писало в материале.

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