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Боррель о замороженных активах РФ: должны как можно быстрее поменять банкноты на оружие

Среда 20 марта 2024 13:18
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Боррель о замороженных активах РФ: должны как можно быстрее поменять банкноты на оружие Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Доходы от замороженных активов России позволят способствовать восстановлению и увеличить возможности украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Солдаты воюют не банкнотами и нуждаются в вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во время пресс-конференции.

"Я уже дал предложение Совету предоставить большинство этих доходов в финансовые институты ЕС. Сегодня, когда мы встречались с высоким представителем, у нас было также общее предложение по выполнению этого решения, если, как я надеюсь, Совет примет его", - рассказал Боррель.

По его словам, предложение заключается в том, чтобы направить 90% доходов от замороженных активов России через Европейский фонд мира. В то же время это будет дополнением к 5 млрд, а не их заменой. Остальные же 10% будут предоставлены через бюджет ЕС.

Соответствующая инициатива поможет способствовать восстановлению и увеличить способности украинского ОПК. В общем, это будет около 3 млрд долларов в год.

"Я надеюсь, что мы можем достичь решения как можно быстрее и поменять банкноты в оружие. Потому что солдаты не воюют банкнотами, они нуждаются в оружии, чтобы защищать украинский народ. Я думаю, что это очень важно, когда мы говорим о военной поддержке Украины", - отметил Боррель.

Замороженные активы России

В конце февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "пора начать разговор об использовании прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

По словам Борреля, до сих пор возможность использования прибыли рассматривалась как поддержка восстановления Украины, впрочем, сегодня главным вопросом стало предотвращение дальнейших разрушений.

Между тем, во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, 18 марта, было принято решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира.

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