Макрон под отправкой войск НАТО в Украину имел в виду учения, - Кулеба

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об отправке западных войск в Украину, имел в виду возможность учений. Украина никогда не просила Францию направить свои войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, которого цитирует La Stampa.

"Когда Макрон заговорил о вводе войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучать украинских военных непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина нуждается в оружии и боеприпасах, но "никогда не просила людей и боевого состава, мы гордимся нашими солдатами".

Глава МИД отметил, что цели Путина в Украине остаются неизменными - захватить всю территорию страны.

" Если им это удастся, то они будут нападать на другие страны Европы и Центральной Азии, потому что руководствуются экспансионистскими целями. Мне кажется, что теперь ясно, что Путин хочет восстановить Советский Союз и Российскую империю", - добавил министр.

Идея Макрона об отправке войск

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.