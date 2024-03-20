Обстрел Харькова: количество погибших возросло до 5

Количество жертв в результате ракетного удара оккупантами по Харькову днем 20 марта увеличилось уже до 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и Харьковскую областную прокуратуру .

По данным прокуратуры, по состоянию на 17:25 количество погибших в Харькове выросло до 5 человек.

Удар по Харькову

В Харькове 20 марта раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди.

Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре. Из-за обстрела Харькова 20 марта уже известно о трех погибших и пятерых раненых. Оккупанты ударили по типографии.

Напомним, что кроме пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горит одноэтажное складское здание на улице Грековской, в районе Левады. Ее тушат восемь подразделений на автоцистернах.

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