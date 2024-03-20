В апреле Европарламент может одобрить продление ввоза украинских товаров без пошлин и квот, - Шмыгаль

Европарламент и Европейский совет предварительно согласовали продление до июня 2025 ввоз украинских товаров без пошлин и квот. Ожидается, что принятие договоренностей состоится уже в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

Следует отметить, что таким образом временная приостановка ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на один год, до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях продолжающейся российской агрессии.

Как отметил Шмыгаль, этот "экономический безвиз" позволит Украине сохранить динамику экспорта, поддержать украинских производителей и укрепить фундамент для дальнейшей интеграции в Единый рынок ЕС.

В среду, 19 марта, Европарламент и Европейский совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины на фоне агрессивной войны России.

Позиция Украины

Ранее заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готова принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.

Позиция Польши

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС снял тарифы на украинский импорт. При предыдущем правительстве Варшава ввела односторонний запрет в нарушение торговых правил ЕС, а продолжающиеся в последние недели протесты вынудили премьер-министра Дональда Туска добиваться от Брюсселя исключений и продолжать соблюдать ограничения. "Нам необходимо найти решение, которое эффективно защитит польский и европейский рынки от неравной конкуренции", - заявил Туск 4 марта во время визита в Литву.

Он согласился с необходимостью запретить импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Туск заявил, что ограничения на уровне всего блока будут более эффективными после того, как Латвия недавно ввела общенациональный запрет на российский импорт. Однако добиться запрета на уровне всего ЕС будет сложно, поскольку некоторые государства-члены выступают против такого шага из-за опасений, что он дестабилизирует глобальные рынки и усугубит экономический и социальный кризис в развивающихся странах. Экспорт российского зерна в ЕС увеличился более чем на 50% до 1,5 млн тонн в период с 2022 по 2023 год.

Блокада границы

Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что его министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка, включив в него другие чувствительные продукты: сахар, мясо птицы, яйца, ягоды, мед, яблочный сок, масло.

В Киеве уже заявили, что не согласны на расширенный список.

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