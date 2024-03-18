Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Ставка Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Он заслушал доклады по фронту, расходам и поступлениям боеприпасов, закупке и производству техники, данные разведок.

На Ставке обсудили также защиту объектов критической инфраструктуры и продолжение строительства оборонных рубежей.

Удар по Конотопу

Российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенным пунктам Сумского района. Предварительно погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы.

Рейд в Белгородской и Курской областях

Рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях продолжается уже 7-й день. Повстанцы ведут бои, нанося потери путинскому войску и уже расширили "серую зону" в пограничные РФ до 51,64 кв. км.

О том, как продвигается рейд в пограничные РФ и что там происходит - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Атаки на российские НПЗ

В 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них серьезные повреждения понесли 8 объектов, подсчитали журналисты The Insider.

Общая установленная мощность атакованных заводов составляет 178 миллионов тонн в год, но значительные повреждения получили лишь восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллиона тонн в год.

Электронный военный билет

В правительстве Украины работают над созданием электронного военного учетного документа.

Минобороны разрабатывает и создает такой военный билет вместе с партнерами.

Реестр военнообязанных "Оберіг"

В Минобороны объяснили, какие функции будет исполнять реестр военнообязанных "Оберіг".

В частности, он должен уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора, а также сэкономить ресурсы государства и человека.

Новый спикер Воздушных сил

Илья Евлаш, который был спикером восточной группировки войск, стал новым начальником службы связей с общественностью Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Украина

Политика

Заседание Совета министров иностранных дел ЕС приняло окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Финансы

Кабинет министров выделил 5 млрд гривен для Сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых на передовой.

Линдси Грэм приехал в Киев

В Киев с официальным визитом прибыл республиканец Линдси Грэм.

Он старший сенатор США от штата Южная Каролина. С начала полномасштабной российской агрессии Грэм не впервые посещает Украину.

Скандал с ТЦК в Закарпатье

В Закарпатском областном ТЦК и СП прокомментировали недавнюю попытку суицида военнообязанного. Там заявили, что к гражданину, попытавшемуся совершить самоубийство в здании военкомата в Хусте, "никакой физической силы не применяли", а раны мужчина "мог причинить себе сам с целью симуляции".

Кроме того, в ТЦК добавили, что парня госпитализировали "в истерическом состоянии" и у него нашли таблетки "Гидазепам", поэтому "попытка самоубийства произошла на фоне употребления наркотических веществ". Больше подробностей - читайте здесь.

50 млрд евро для Украины

Правительство приняло специальный план, который необходим для получения 50 миллиардов евро Украиной от Европейского Союза в течение следующих четырех лет через фонд Ukraine Facility.

Курс

НБУ поднял официальный курс доллара до нового максимума. Официальный курс на 19 марта 2024 установлен на таком уровне: 38,9744 грн за 1 доллар (+0,1746 грн).

О том, возрастет ли курс до 40 гривен и стоит ли покупать валюту - читайте в материале РБК-Украина.

Погода

Завтра, 19 марта, в западных областях ожидается снег, а также местами гололедица на дорогах. В остальных регионах возможны дожди.

Мир

"Выборы" в РФ

Диктатор Владимир Путин ожидаемо побеждает на президентских псевдовыборах в РФ. В ЦИК утверждают, что он набрал 87,28% после обработки всех "протоколов". А так называемые "оппоненты" Путина - Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий набрали по 4,3; 3,85; и 3,20 процента соответственно.

В ЕС уже выпустили заявление, в котором осудили проведение псевдовыборов, в частности, на временно оккупированной территории Украины и отметили, что не будут признавать их результаты.

Трамп не смог ответить, будет ли помогать Украине в войне

Дональд Трамп в интервью Fox News уклонился от вопроса о том, продолжит ли он помогать Украине оружием, позволит ли Путину оккупировать часть или всю Украину, если его снова изберут президентом.

Трамп сказал, что надеется, что "до этого не дойдет". По его словам, до тех пор пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет более девяти месяцев, а это, как говорит Трамп, для войны и политики "вечность".

НАТО

Издание El Pais сообщило, что военные НАТО находятся в Украине. Но для контроля над вооружениями, разведывательных операций и обучения.

При этом издание опросило множество военных источников из Украины и ЕС за более чем два года войны, и все они согласны с тем, что ни одна армия НАТО не участвовала в наземных боевых действиях.

Румыния

Президент Румынии Клаус Йоханнис дал согласие на перевозку по своей стране определенных типов оружия для Украины и одобрил обучение украинских пилотов на F-16 в Фетеште.

Данный вопрос должены рассмотреть на встрече лидеров обеих палат румынского парламента в понедельник. Голосование в зале должно состояться на следующем совместном пленарном заседании.

Чехия

Чехия закупает боеприпасы для Украины у союзников России, пишет газета The Wall Street Journal. Сообщается, что поставки осуществляются через закупающую их Чехию или третьи страны, чтобы скрыть связь между Киевом и поставщиками и не подвергать последних гневу Москвы.

КНДР

Северная Корея с прошлого года отправила в Россию около 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием, об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

Китай

Посол Китая Ван Шитин заявил, что Пекин рассмотрит возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которую нейтральная Швейцария планирует провести в ближайшие месяцы.

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