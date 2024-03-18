ua en ru
Пн, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин дополнительно выделил 5 млрд гривен на дроны для фронта

Украина, Понедельник 18 марта 2024 12:15
UA EN RU
Кабмин дополнительно выделил 5 млрд гривен на дроны для фронта Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил 5 млрд гривен для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых на передовой.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram.

"Продолжаем поддерживать украинскую армию в борьбе с российским агрессором. Каждая поступающая в госбюджет в виде налогов гривна будет идти на усиление нашей обороноспособности", - написал премьер.

Расходы бюджета на оборону

Согласно закону о госбюджете на 2024 год, доходы составят 1 трлн 768 млрд гривен. Расходы - 3 трлн 355 млрд гривен, дефицит 1 трлн 571,5 млрд грн, который будет покрываться в основном за счет международной помощи. Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности - 1 трлн 692,6 млрд гривен. Это составляет 22,1% ВВП.

Как отметил в ноябре 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль, практически 50% расходов уйдет на оборону и безопасность Украины. "Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков пойдет в армию", - сказал он.

Кроме того, в феврале Кабинет министров Украины утвердил План действий на 2024 год, предусматривающий программу "Украинский щит".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонистов: что предлагают в законе о мобилизации
В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонистов: что предлагают в законе о мобилизации
DAILY
Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте