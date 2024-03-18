По российским НПЗ было совершено 15 атак в течение 2024 года, - The Insider

В 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 регионах РФ. Из них значительные повреждения понесли 8 объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

Отмечается, что общая установленная мощность атакованных заводов составляет 178 миллионов тонн в год, но значительные повреждения получили лишь восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллиона тонн в год.

"Если же учитывать только достоверно поврежденные установки первичной переработки нефти, то кампания воздушных ударов затронула пока только 46 миллионов тонн в год мощностей переработки, что соответствует 14% всей мощности НПЗ и 17% от переработанной в 2023 году нефти", - говорится в сообщении.

Наступи вероятные цели

Как отметил собеседник издания в нефтяной отрасли, учитывая определенные факторы, следующими целями могут быть Рязань и Самара.

"Рязанская нефтеперерабатывающая компания", принадлежащая "Роснефти" - третий в стране и самый большой в Центральном федеральном округе НПЗ.

Известно, что за год он один способен покрыть потребности армии и произвести 3,6 миллиона тонн бензина, 4,5 миллиона тонн дизтоплива и 1,2 миллиона тонн авивкеросина.

В то же время неподалеку от Самары расположены Куйбышевский (7 миллионов тонн), Новокуйбышевский (8,3 миллиона тонн) и Сызранский (8,5 миллиона тонн) НПЗ той же "Роснефти".