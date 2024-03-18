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Путин побеждает в выборах в РФ с "рекордным" результатом, - ЦИК

Понедельник 18 марта 2024 11:15
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Путин побеждает в выборах в РФ с "рекордным" результатом, - ЦИК Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин "неожиданно" побеждает в выборах президента РФ с "рекордным" результатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК РФ.

Диктатор получил больше 87% голосов на выборах России после обработки 99,75% протоколов избирательных комиссий.

Согласно предварительным данным российского ЦИК, за Путина проголосовали 87,29% избирателей.

Второе место якобы занимает Николай Харитонов, участвовавший в выборах от КПРФ. У него 4,30% голосов. Следом идет Вячеслав Даванков ("Новые люди"), за которого, по данным ЦИК, проголосовали 3,84%. На последнем месте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,21%.

При этом, по данным ЦИК, Путин проиграл как минимум на шести участках за рубежом.

Согласно данным, выборы на шести участках выиграл Владислав Даванков, обратило внимание "Агентство". Результаты с этих участков выглядят так:

  • Варшава: Даванков (51,01%), Путин (19,78%)
  • Прага: Даванков (59,89%), Путин (15,68%)
  • Гаага: Даванков (56,88), Путин (15,22%)
  • Вильнюс: Даванков (39,22%), Путин (29,74%)
  • Хайфа: Даванков (40,82%), Путин (33,93%)
  • Ереван (Даванков (49,85%), Путин (32,87%)

Псевдовыборы на территории России

Путин одержал победу на президентских выборах в России 17 марта, укрепив и без того жесткий контроль над властью.

Результат означает, что 71-летний Путин вступит в новый шестилетний срок, обгонит Иосифа Сталина и станет лидером России, находившимся на посту дольше всех за более чем 200 лет.

Путин набрал 87,8% голосов, что является самым высоким результатом за всю постсоветскую историю России, согласно опросам.

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Владимир Путин Российская Федерация
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