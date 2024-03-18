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Минобороны работает над созданием электронного военного билета: для чего он нужен

Украина, Понедельник 18 марта 2024 16:50
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Минобороны работает над созданием электронного военного билета: для чего он нужен Архивное фото: В Украине работают над созданием электронного военного билета (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Украины работают над созданием электронного военного учетного документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Ведомство отметило, что разработкой и созданием электронного военного учетного документа оно занимается вместе с партнерами.

"Это выписка из реестра, которая будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина", - говорится в сообщении.

Речь идет о том, что в этой выписке будет информация о том, где гражданин стоит на учете, пригоден ли он к службе и другая важная информация.

Что об этом ранее говорили в Минцифре

Вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что Министерство цифровой трансформации работает над включением военного билета в "Действие", но, скорее всего, этого не произойдет.

В пресс-службе ведомства РБК-Украина тогда уточнили не совсем понятные слова министра.

"Вместе с Минобороны работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії", - процитировали Федорова.

Кроме того, он заявил, что в "Дії" также не будет военного электронного кабинета. По его словам, для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны.

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