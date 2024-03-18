ua en ru
Пн, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация на фронте, строительство оборонительных рубежей и не только. Зеленский провел Ставку

Понедельник 18 марта 2024 14:23
UA EN RU
Ситуация на фронте, строительство оборонительных рубежей и не только. Зеленский провел Ставку Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский сегодня, 18 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на фронте, строительство оборонительных рубежей и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время заседания, по словам президента, он получил детальные сводки с фронта, а также выслушал доклад Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского относительно основных направлений активных действий. Также были подняты вопросы относительно:

  • расхода и поступления боеприпасов;
  • данных разведки;
  • состояния выполнения заключенных контрактов и контрактирования на будущие периоды. Речь идет о закупках, а также производстве техники, вооружения и снарядов.

В частности президент заслушал доклады о выполнении предыдущих решений Ставки, а именно:

  • по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение;
  • о продолжении строительства оборонительных рубежей. Работа продолжается.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки состоялось 72 боевых столкновения. Российские террористы продолжают активные штурмы в Донецкой области, а также на Новопавловском направлении.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что наши военные успешно отбили атаки разведывательно-диверсионные группы вблизи Старой Гуты и Брусского в Сумской области. В частности вокруг Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей продолжаются позиционные бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонистов: что предлагают в законе о мобилизации
В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонистов: что предлагают в законе о мобилизации
DAILY
Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте