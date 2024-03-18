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В Киев с визитом прибыл сенатор США Линдси Грэм

Понедельник 18 марта 2024 12:21
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В Киев с визитом прибыл сенатор США Линдси Грэм Фото: Линдси Грэм, сенатор США от Южной Каролины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 18 марта, в Киев с визитом прибыл сенатор Соединенных Штатов Америки (США) от Южной Каролины Линдси Грэм.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал посольства США в Украине.

"Непоколебимая поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией", - написало посольство.

В Киев с визитом прибыл сенатор США Линдси Грэм

Фото: Линдси Грэм, сенатор США от Южной Каролины (Getty Images)

Линдси Грэм и помощь от США

Грэм известен своей активной поддержкой нашей страны, который также неоднократно отмечался призывом признать Россию страной спонсором терроризма, или же предложением российским военным ликвидировать диктатора Владимира Путина.

Тем временем Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине для продолжения поставок оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование. Для того чтобы он вступил в силу, документ должна одобрить Палата представителей и подписать президент.

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