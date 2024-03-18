Северная Корея отправила в Россию 7 тысяч контейнеров с военной помощью

Северная Корея с прошлого года отправила в Россию около 7 тысячи контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он сделал это заявление во время пресс-конференции, спустя несколько часов после того, как южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности в восточные воды страны.

США и Южная Корея ранее обвиняли Северную Корею в отправке снарядов и другой военной помощи России во время войны - утверждения, которые Россия и Пхеньян отрицают.

Шин заявил, что Северная Корея изначально полагалась на корабли, но в последнее время все чаще использует железные дороги для трансграничных поставок оружия.

По его словам, Пхеньян, вероятно, получил более 9 тысяч контейнеров помощи в обмен на военную поддержку.

КНДР поставляет России ракеты

В декабре 2023 года в Белом доме заявили, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что россияне применили уже по меньшей мере 24 баллистических ракет северокорейского производства для обстрелов Украины.

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