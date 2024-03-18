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Президент Румынии одобрил обучение украинских пилотов F-16 на базе страны

Румыния, Понедельник 18 марта 2024 15:34
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Президент Румынии одобрил обучение украинских пилотов F-16 на базе страны Фото: обучение пилотов F-16 в Румынии (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Президент Румынии Клаус Йоханнис дал согласие на перевозку по территории Румынии определенных типов оружия для Украины. Также он подтвердил обучение украинских пилотов на F-16 в Фетешти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

Президент Румынии проинформировал парламент письмом о том, что он одобрил транзит военной помощи Украине от Финляндии.

Кроме того, Йоханнис дал согласие на обучение около 50 украинских военных.

Данный вопрос должен быть рассмотрен на встрече лидеров обеих палат румынского парламента в понедельник. Голосование в зале должно состояться на следующем совместном пленарном заседании.

Отмечается, что власти не сообщили, когда именно начнутся учения украинских военных. Однако, как утверждают источники издания, они должны прибыть на авиабазу Фетешти этим летом.

Ожидается, что подготовка пилотов F-16 завершится в конце года.

Румыния наращивает военный потенциал

Напомним, что в Румынии начались работы по расширению военного комплекса 57-й авиабазы ВВС Румынии "Михаил Когелничану". Самая большая в Европе военная база НАТО может появиться уже к 2040 году.

Ранее Йоханнис официально объявил о желании баллотироваться на пост генсека НАТО.

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