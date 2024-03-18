Трампа спросили, продолжит ли он помогать Украине, но он уклонился от ответа

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп надеется, что в случае победы на выборах ему не придется решать, продолжать ли помощь Украине и, позволить ли российскому диктатору Владимиру Путину продолжать оккупировать территории.

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли он помогать Украине оружием и позволит ли в случае чего России и дальше продолжать оккупировать украинские территории, Трамп ответил: "Надеюсь, что до этого не дойдет". В частности он добавил, что пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет более девяти месяцев, что для войны и политики является "вечностью".

По словам республиканца, вопрос войны Украины и России является для него "очень болезненным", поскольку если бы он был президентом, российский диктатор Владимир Путин "никогда бы не решился на вторжение".

"Если бы у нас был настоящий лидер, Путин бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого годами, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает. Я говорил с Путиным, я говорил: "Ты не можешь этого сделать". Если бы я был президентом, люди жили бы, и все эти замечательные города, культура... Их ничто не может заменить", - заявил кандидат в президенты США.

Выборы в США

Выборы президента в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что основными конкурентами, как и в 2020 году, будут:

Джо Байден, действующий глава Белого дома, демократ;

Дональд Трамп, 45-й президент США (2017-2021), республиканец.

Ранее участвовать в президентских выборах от Республиканской партии планировала бывший посол Штатов в ООН Никки Гейли, впрочем, 6 марта, она заявила о выходе из гонки. Некоторые республиканцы рассматривали ее, как замену Трампу, которому объявлены уголовные дела после попытки повлиять на результаты выборов в 2020 году.

Также следует добавить, что Трамп, со своей стороны, регулярно призывал к завершению войны на территории Украины. В том же числе он обещал якобы повлиять на это в случае своей победы в предстоящих выборах.