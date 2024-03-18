Украина одобрила план реформ по программе Ukraine Facility с ЕС на 50 млрд евро

Кабинет министров одобрил план по программе с Европейским Союзом Ukraine Facility на 2024-2027 годы, как предусматривает выделение Украине 50 млрд евро. План содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление.в Telegram .

"Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных сферах: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция", - сообщил он.

По его словам, план разрабатывался совместно с европейскими партнерами с тем, чтобы приблизить членство в ЕС.

"В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации реформ Плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году", - добавил он.

Программа Ukraine Facility

Напомним, 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят до 2027 года 50 млрд евро долгосрочных кредитов.

Кроме того, Украина и ЕС 12 марта подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств - 6 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в государственный бюджет Украины уже в марте без условий. Остальную сумму - 1,5 млрд евро - Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.

Как сообщало РБК-Украина, инструмент контроля над использованием средств ЕС для Украины по четырехлетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро будет иметь три уровня.