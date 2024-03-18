Чехия закупает боеприпасы для Украины у союзников России, - WSJ

Чехия использует контакты времен холодной войны, чтобы получить столь необходимые Украине боеприпасы. В условиях, когда помощь США в поставках оружия заблокирована, производство боеприпасов на Западе медленно растет, а запасы Киева сокращаются, Прага закупает их у стран, которые выступают в качестве союзников Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, Чехия получила около 800 тысяч артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру и определила еще 700 тысяч единиц, которые могут быть заказаны при наличии дополнительного финансирования. На данный момент уже обеспечен первый транш в 300 тысяч снарядов, причем наибольший вклад внесла Германия.

Бывшая принадлежность страны к бывшему советскому блоку оказалась неожиданным подспорьем. Чехия унаследовала крупную оружейную промышленность с клиентами по всему миру и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга, которые имеют большие запасы оружия советских времен и способны производить еще больше.

Хотя Прага умалчивает о том, откуда поступают боеприпасы, издание утверждает, что среди поставщиков есть и союзники России. Торговые соглашения предусматривают, что поставки будут осуществляться через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть любую прямую связь между странами происхождения и Украиной, а также чтобы не подвергать поставщика гневу Москвы.

"Конфиденциальность - ключевой момент: Мы говорим и будем говорить со всеми, независимо от их лояльности или политической позиции - за некоторыми исключениями, такими как Северная Корея", - заявил Томаш Пояр, советник по национальной безопасности премьер-министра Петра Фиалы.

В свою очередь Ян Йиреш, заместитель министра обороны Чехии, сказал, что чешская инициатива выявила противоречие между дружественным публичным отношением некоторых правительств к России и их готовностью заключать сделки с союзниками Украины в частном порядке.

Чехия нашла снаряды для Украины

За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из города Авдеевка, а также потерять еще нескольких населенных пунктов Донецкой области.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки было нужно собрать средства.

На днях Павел заявил, что союзники уже нашли почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч боеприпасов для Украины в необязательном порядке.

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