НБУ поднял официальный курс доллара до нового максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 19 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,9744 гривен за 1 доллар (+0,1746 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован только 18 марта - 38,7998 гривен за 1 доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,447 гривен за 1 евро (+0,2018 грн), что также является максимумом. Предыдущий рекорд был 14 марта - 42,4183 гривен.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 19 копеек до 38,98-39,00 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 40 копеек до 39,15 грн/доллар.

Ситуация на рынке

НБУ с октября 2023 года перешел к режиму управляемой гибкости курса и реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций. Большинство операций на межбанке идет за счет покупки долларов банками у НБУ, поэтому регулятор фактически контролирует курс.

Как заявил в комментарии РБК-Украина, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, с 18 по 24 марта общая ситуация на валютном рынке Украины не подвергнется глобальным изменениям. Скачки курсов будут частыми, но не слишком значительными.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года. Финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар.