Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Конотопе: есть повреждения
Российская армия сегодня, 18 марта, нанесла удар по Конотопу в Сумской области. В результате этого есть повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенных пунктах Сумского района", - говорится в заявлении.
В ОВА добавили, что на месте работают все необходимые службы. Предварительно, погибших нет.
Скриншот: Конотоп (google.com/maps)
В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы. Последствия атаки уточняются.
Удары по Конотопу
Вчера российские оккупанты обстреляли Конотоп Сумской области. Местные жители слышали несколько взрывов.
В пятницу по Конотопу российскими войсками был нанесен удар с применением ракетного вооружения.
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