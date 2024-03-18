Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Конотопе: есть повреждения

Архивное фото: Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Конотопе (facebook com)

Российская армия сегодня, 18 марта, нанесла удар по Конотопу в Сумской области. В результате этого есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенных пунктах Сумского района", - говорится в заявлении. В ОВА добавили, что на месте работают все необходимые службы. Предварительно, погибших нет. Скриншот: Конотоп (google.com/maps) В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы. Последствия атаки уточняются. Удары по Конотопу Вчера российские оккупанты обстреляли Конотоп Сумской области. Местные жители слышали несколько взрывов. В пятницу по Конотопу российскими войсками был нанесен удар с применением ракетного вооружения.